На сьогодні 21 штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу – В’ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На сьогодні 21 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомив УНН голова Інститут національної пам’яті України Володимир В’ятрович.
“14 парламентів країн визнало Голодомор геноцидом. Плюс Ватикан. У Сполучених Штатах Америки визнала одна палата, поки що це Сенат. Залишається ще рішення за Конгресом. Якщо я не помиляюся, то 21 штат (США визнав Голодомор геноцидом українського народу — ред.)”, — сказав він.
Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Сьогодні у 16:00 відбудеться акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.