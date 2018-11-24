На сьогодні 21 штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу – В’ятрович

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. На сьогодні 21 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомив УНН голова Інститут національної пам’яті України Володимир В’ятрович.

“14 парламентів країн визнало Голодомор геноцидом. Плюс Ватикан. У Сполучених Штатах Америки визнала одна палата, поки що це Сенат. Залишається ще рішення за Конгресом. Якщо я не помиляюся, то 21 штат (США визнав Голодомор геноцидом українського народу — ред.)”, — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.

До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.

Сьогодні у 16:00 відбудеться акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.

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