На сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа - Вятрович
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщил УНН председатель Институт национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
"14 парламентов стран признало Голодомор геноцидом. Плюс Ватикан. В Соединенных Штатах Америки признала одна палата, пока это Сенат. Остается еще решение за Конгрессом. Если я не ошибаюсь, то 21 штат (США признал Голодомор геноцидом украинского народа - ред.)", - сказал он.
Напомним, сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Сегодня в 16:00 состоится акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.