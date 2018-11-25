В правительстве Канады почтили память жертв Голодомора

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104407 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109978 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 146684 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142117 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135274 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127714 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169476 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118049 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141620 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В правительстве Канады почтили память жертв Голодомора

В правительстве Канады почтили память жертв Голодомора

Киев  •  УНН

 • 11681 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Представители правительства Канады почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов и зажгли свечу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

“Канада зажгла свечу вместе с нами и вспоминает Голодомор. Торжественная церемония в парламенте”, — отметил украинский дипломат.

Напоминаем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил солидарность с Украинской в Канаде и мире в чествовании памяти жертв Голодомора, а кроме того призвал канадцев помнить жертв Голодомора. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Трюдо. “В течение десятилетий зверства Голодомора в значительной степени были известны своим жертвам и теми, кто ее организовал. Мы должны убедиться, что живут воспоминания о тех, кто пострадал во время Голодомора, и таких ужасов больше никогда не произойдет... я призываю всех канадцев помнить жертв Голодомора и уважать ту огромную роль, которую сыграли выходцы из Украины в строительстве нашей страны”, — говорится в сообщении.

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