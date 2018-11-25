В правительстве Канады почтили память жертв Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Представители правительства Канады почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов и зажгли свечу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
“Канада зажгла свечу вместе с нами и вспоминает Голодомор. Торжественная церемония в парламенте”, — отметил украинский дипломат.
Напоминаем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил солидарность с Украинской в Канаде и мире в чествовании памяти жертв Голодомора, а кроме того призвал канадцев помнить жертв Голодомора. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Трюдо. “В течение десятилетий зверства Голодомора в значительной степени были известны своим жертвам и теми, кто ее организовал. Мы должны убедиться, что живут воспоминания о тех, кто пострадал во время Голодомора, и таких ужасов больше никогда не произойдет... я призываю всех канадцев помнить жертв Голодомора и уважать ту огромную роль, которую сыграли выходцы из Украины в строительстве нашей страны”, — говорится в сообщении.