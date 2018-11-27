В штате Алабама Голодомор признали геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Штат Алабама, что в США, признал искусственно созданный Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - геноцидом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в США.
"Штат Алабама определяет Голодомор 1933-1932 годов в Украине геноцидом. И становится 21 американским штатом, официально присоединяется к почтению памяти жертв этой трагедии", - говорится в сообщении.
Ранее Коннектикут стал еще одним американским штатом, который признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Как сообщал УНН, представители правительства Канады почтили память жертв Голодомора и зажгли свечу.
Напомним, Сенатор Республики Польша Ярослав Обремски вручил Председателю Верховной Рады Андрею Парубию решение Сената Польши о признании Голодомора геноцидом украинского народа.