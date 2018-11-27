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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103404 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108955 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 145346 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141213 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134793 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127525 просмотра

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7 марта, 08:52 • 168577 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118028 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145395 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В штате Алабама Голодомор признали геноцидом украинского народа

В штате Алабама Голодомор признали геноцидом украинского народа

Киев  •  УНН

 • 11938 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Штат Алабама, что в США, признал искусственно созданный Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - геноцидом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в США.

"Штат Алабама определяет Голодомор 1933-1932 годов в Украине геноцидом. И становится 21 американским штатом, официально присоединяется к почтению памяти жертв этой трагедии", - говорится в сообщении.

Ранее Коннектикут стал еще одним американским штатом, который признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщал УНН, представители правительства Канады почтили память жертв Голодомора и зажгли свечу.

Напомним, Сенатор Республики Польша Ярослав Обремски вручил Председателю Верховной Рады Андрею Парубию решение Сената Польши о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

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