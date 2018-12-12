Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа

"Таким образом, на сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа", - подчеркивается в сообщении посольства.

Так, постановочная часть документа содержит признание выводов Правительственной Комиссии США по вопросу Голода в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинского".

"Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября этого года, документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии ", - говорится в сообщении.

Добавляется, что соавторами резолюции выступили более трех десятков конгрессменов от Демократической и Республиканской партий.

Резолюция была представлена 8 июня этого года.

Ранее, 30 ноября, американский штат Род-Айленд признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. До этого, 27 ноября, штат Алабама, что в США, тоже признал искусственно созданный Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - геноцидом.