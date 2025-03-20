Пакистан планує легалізувати криптовалюту, щоб залучити іноземні інвестиції

Країна прагне стимулювати місцеву економіку та розробити для цього нормативну базу для управління діяльністю з цифровими активами, - пише УНН із посиланням на Bloomberg.

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Всупереч попередженню центрального банку про ризики, пов’язані з криптовалютною торгівлею, вона вже набирає обертів у Пакістані. За даними Chainalysis, Пакистан посідає дев’яте місце в світі за кількістю впровадження криптовалют.

Пакистан закінчив сидіти осторонь. У країні близько 15-20 мільйонів користувачів криптовалюти. Ми хочемо залучити міжнародні інвестиції, тому що Пакистан - це недорогий ринок із швидким зростанням, на якому 60% населення молодше 30 років. У нас є місцева робоча сила Web3, готова розвиватися - зазначив Білал бін Сакіб, головний виконавчий директор Pakistan Crypto Council.

Після того, як Білал бін Сакіб став головним радником міністра фінансів з управління цифровими активами на початку цього місяця, в країні з'явився план легалізації цифрових грошей.

Законодавці деяких із ключових ринків цифрових активів Азії налаштовані на налагодження криптоторгівлї, яку спонукає прокриптопрограма Дональда Трампа в США.

Трамп робить криптовалюту національним пріоритетом, і кожна країна, включаючи Пакистан, повинна буде наслідувати його приклад - сказав Сакіб.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що економіст Андрій Новак вважає, що легалізація криптовалют в Україні може стати додатковим джерелом наповнення бюджету. Експерти вказують на правову невизначеність та відсутність захисту прав у цій сфері.