Пакистан планує легалізувати криптовалюту, щоб залучити іноземні інвестиції
Київ • УНН
Влада Пакистану планує легалізувати криптовалюту, щоб залучити інвестиції та стимулювати економіку. Країна прагне створити нормативну базу для цифрових активів.
Країна прагне стимулювати місцеву економіку та розробити для цього нормативну базу для управління діяльністю з цифровими активами, - пише УНН із посиланням на Bloomberg.
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Всупереч попередженню центрального банку про ризики, пов’язані з криптовалютною торгівлею, вона вже набирає обертів у Пакістані. За даними Chainalysis, Пакистан посідає дев’яте місце в світі за кількістю впровадження криптовалют.
Пакистан закінчив сидіти осторонь. У країні близько 15-20 мільйонів користувачів криптовалюти. Ми хочемо залучити міжнародні інвестиції, тому що Пакистан - це недорогий ринок із швидким зростанням, на якому 60% населення молодше 30 років. У нас є місцева робоча сила Web3, готова розвиватися
Після того, як Білал бін Сакіб став головним радником міністра фінансів з управління цифровими активами на початку цього місяця, в країні з'явився план легалізації цифрових грошей.
Законодавці деяких із ключових ринків цифрових активів Азії налаштовані на налагодження криптоторгівлї, яку спонукає прокриптопрограма Дональда Трампа в США.
Трамп робить криптовалюту національним пріоритетом, і кожна країна, включаючи Пакистан, повинна буде наслідувати його приклад
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що економіст Андрій Новак вважає, що легалізація криптовалют в Україні може стати додатковим джерелом наповнення бюджету. Експерти вказують на правову невизначеність та відсутність захисту прав у цій сфері.