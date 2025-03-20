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Пакистан планирует легализовать криптовалюту, чтобы привлечь иностранные инвестиции

Киев • УНН

 • 9426 просмотра

Власти Пакистана планируют легализовать криптовалюту, чтобы привлечь инвестиции и стимулировать экономику. Страна стремится создать нормативную базу для цифровых активов.

Пакистан планирует легализовать криптовалюту, чтобы привлечь иностранные инвестиции

Страна стремится стимулировать местную экономику и разработать для этого нормативную базу для управления деятельностью с цифровыми активами, - пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Вопреки предупреждению центрального банка о рисках, связанных с криптовалютной торговлей, она уже набирает обороты в Пакистане. По данным Chainalysis, Пакистан занимает девятое место в мире по количеству внедрения криптовалют.

Пакистан закончил сидеть в стороне. В стране около 15-20 миллионов пользователей криптовалюты. Мы хотим привлечь международные инвестиции, потому что Пакистан - это недорогой рынок с быстрым ростом, на котором 60% населения моложе 30 лет. У нас есть местная рабочая сила Web3, готовая развиваться

- отметил Билал бин Сакиб, главный исполнительный директор Pakistan Crypto Council.

После того, как Билал бин Сакиб стал главным советником министра финансов по управлению цифровыми активами в начале этого месяца, в стране появился план легализации цифровых денег.

Законодатели некоторых из ключевых рынков цифровых активов Азии настроены на налаживание криптоторговли, которую побуждает прокриптопрограмма Дональда Трампа в США.

Трамп делает криптовалюту национальным приоритетом, и каждая страна, включая Пакистан, должна будет следовать его примеру

- сказал Сакиб.

Напомним

Ранее УНН писал, что экономист Андрей Новак считает, что легализация криптовалют в Украине может стать дополнительным источником наполнения бюджета. Эксперты указывают на правовую неопределенность и отсутствие защиты прав в этой сфере.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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