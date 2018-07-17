Пак'яо виразив готовність провести другий бій проти боксера Мейвезера
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Володар пояса WBA Regular в напівсередній вазі філіппінець Менні Пак'яо не проти провести матч-реванш з непереможним американцем Флойдом Мейвезером, у випадку повернення Флойда на профіринг. Слова Пак'яо приводить ресурс Boxingscene, передає УНН.
"Якщо Флойд надумає відновити кар'єру в боксі, то я готовий до другого протистояння з ним. Тепер у мене є чемпіонський пояс, так що все залежить тільки від бажання суперника", - наголосив філіппінець.
Примітно, що у минулому році Мейвезер повернувся заради поєдинку з чемпіоном UFC Конором Макгрегором.
Нагадаємо, що бій між боксерами був проведений у 2015 році.