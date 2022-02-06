Пакистан провів "зачистку" бойовиків, загинули 9 військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сили безпеки Пакистану "очистили" два райони у південно-західній провінції від бойовиків-сепаратистів після того, як вони атакували два армійські табори, внаслідок чого дев'ять солдатів загинули і шість отримали поранення. У ході інтенсивних багатогодинних перестрілок та подальших операцій було вбито 20 бойовиків. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.
Деталі
У заяві військових йдеться, що бойовики атакували табори сил безпеки в провінції Белуджистан у районах Наушки та Панджгур, і обидві атаки зрештою було відбито.
Військові заявили, що в Наушках було вбито дев'ятьох нападників, четверо військовослужбовців, у тому числі офіцер. За їхніми словами, у Панджгурі сили безпеки відбили напад після інтенсивної перестрілки, і нападники покинули цей район.
Сили безпеки розпочали операцію з розшуку нападників, що втікали, в районах була введена комендантська година.
За словами військових, четверо бойовиків, що втекли, були вбиті в Панджгурі, а четверо, які ховалися в інших місцях, були вбиті в ході суботньої операції, коли вони відмовилися здатися. У повідомленні йдеться, що ще трьох бойовиків, причетних до терактів, було вбито в районі Кеча в п'ятницю. У ході наступних операцій п'ятеро солдатів було вбито і шестеро поранено.
У районі Макін у Південному Вазирістані військові захопили зброю, боєприпаси та засоби зв'язку та заарештували чотирьох людей, які їх перевозили.
Доповнення
Влада запевняє, що придушила заколот, започаткований белуджськими сепаратистами, які вимагають незалежності від Пакистану, у південно-західній провінції, що межує з Іраном та Афганістаном. Проте напади на сили безпеки та їх об'єкти продовжуються. Сепаратисти та бойовики останніми роками регулярно влаштовували теракти у Белуджистані. Минулого тижня 10 солдатів було вбито внаслідок нападу на пост охорони в провінції.