Пакистан провів "зачистку" бойовиків, загинули 9 військовослужбовців

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сили безпеки Пакистану "очистили" два райони у південно-західній провінції від бойовиків-сепаратистів після того, як вони атакували два армійські табори, внаслідок чого дев'ять солдатів загинули і шість отримали поранення. У ході інтенсивних багатогодинних перестрілок та подальших операцій було вбито 20 бойовиків. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.