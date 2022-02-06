Пакистан провел "зачистку" боевиков, погибли 9 военнослужащих

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Силы безопасности Пакистана "очистили" два района в юго-западной провинции от боевиков-сепаратистов после того, как они атаковали два армейских лагеря, в результате чего девять солдат погибли и шесть получили ранения. В ходе интенсивных многочасовых перестрелок и последующих операций были убиты 20 боевиков. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.