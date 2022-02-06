Пакистан провел "зачистку" боевиков, погибли 9 военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Силы безопасности Пакистана "очистили" два района в юго-западной провинции от боевиков-сепаратистов после того, как они атаковали два армейских лагеря, в результате чего девять солдат погибли и шесть получили ранения. В ходе интенсивных многочасовых перестрелок и последующих операций были убиты 20 боевиков. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.
Детали
В заявлении военных говорится, что боевики атаковали лагеря сил безопасности в провинции Белуджистан в районах Наушки и Панджгур, и обе атаки в итоге были отбиты.
Военные заявили, что в Наушках были убиты девять нападавших, четверо военнослужащих, в том числе офицер. По их словам, в Панджгуре силы безопасности отразили нападение после интенсивной перестрелки, и нападавшие покинули этот район.
Силы безопасности начали операцию по розыску нападавших, что бежали, в районах был введен комендантский час.
По словам военных, четверо сбежавших боевиков были убиты в Панджгуре, а четверо, которые прятались в других местах, были убиты в ходе субботней операции, когда они отказались сдаться. В сообщении говорится, что еще трое боевиков, причастных к терактам, были убиты в районе Кеча в пятницу. В ходе последующих операций пятеро солдат были убиты и шестеро ранены.
В районе Макин в Южном Вазиристане военные захватили оружие, боеприпасы и средства связи и арестовали четырех человек, которые их перевозили.
Дополнение
Власть уверяет, что подавила мятеж, начатый белуджскими сепаратистами, которые требуют независимости от Пакистана в юго-западной провинции, что граничит с Ираном и Афганистаном. Однако нападения на силы безопасности и их объекты продолжаются. Сепаратисты и боевики в последние годы регулярно устраивали теракты в Белуджистане. На прошлой неделе 10 солдат были убиты в результате нападения на пост охраны в провинции.