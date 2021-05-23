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The Guardian

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Падіння повітряної кулі з пасажирами на Хмельниччині: відкрито провадження через порушення правил польоту

Київ • УНН

 • 29934 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. У Хмельницькій області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом падіння повітряної кулі з людьми на борту, у результаті чого загинула одна людина, пише УНН з посиланням на повідомлення ГУНП у Хмельницькій області.

Падіння повітряної кулі з пасажирами на Хмельниччині: відкрито провадження через порушення правил польоту

Деталі

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України — порушення правил повітряних польотів.

“Трагедія сталася 22 травня, близько 20.45 години, поблизу с. Кульчіївці Кам’янець- Подільського району. На борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів — двоє чоловіків з Хмельницького, подружжя з Прилук та мешканець Кам’янець-Подільського району”, — повідомили у поліції.

В результаті падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, інші пасажири, а такожі 28-річний пілот, який є мешканцем Києва, отримали травми різного ступеня важкості та госпіталізовані до медичних закладів.

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