На Хмельниччині впала повітряна куля з людьми на борту: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Кам’янець-Подільському районі впала повітряна куля з людьми на борту. Є загиблий, ще 5 травмувалися. Про це інформують у поліції Хмельниччині, пише УНН.
Деталі
Трагедія сталася 22 травня ввечері поблизу с. Кульчіївці Кам’янець- Подільського району. На борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів – мешканці м.Хмельницького та Кам’янець-Подільського.
Один чоловік загинув, ще п’ять людей, серед яких і пілот, отримали травми різного ступеня важкості.
Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України – порушення правил повітряних польотів.
Працівники на місці події з’ясовують усі деталі падіння.
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