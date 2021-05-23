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В Хмельницкой области упал воздушный шар с людьми на борту: есть погибший

Киев • УНН

 • 33582 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Каменец-Подольском районе упал воздушный шар с людьми на борту. Есть погибший, еще 5 травмированы. Об этом информируют в полиции Хмельнитчине, пишет УНН.

В Хмельницкой области упал воздушный шар с людьми на борту: есть погибший

Детали

Трагедия произошла 22 мая вечером возле с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского.

Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил воздушных полетов.

Работники на месте происшествия выясняют все детали падения.

Напомним

В России сотрудники СОБР Мурманского регионального управления ФСВНГ погибли в результате несчастного случая во время учений.

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