В Хмельницкой области упал воздушный шар с людьми на борту: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Каменец-Подольском районе упал воздушный шар с людьми на борту. Есть погибший, еще 5 травмированы. Об этом информируют в полиции Хмельнитчине, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла 22 мая вечером возле с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского.
Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести.
Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил воздушных полетов.
Работники на месте происшествия выясняют все детали падения.
Напомним
В России сотрудники СОБР Мурманского регионального управления ФСВНГ погибли в результате несчастного случая во время учений.