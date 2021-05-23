Падение воздушного шара с пассажирами в Хмельницкой области: открыто производство из-за нарушения правил полета
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Хмельницкой области полиция открыла уголовное производство по факту падения воздушного шара с людьми на борту, в результате чего погиб один человек, пишет УНН со ссылкой на сообщение ГУНП в Хмельницкой области.
Детали
Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области начали досудебное расследование по ч.3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил воздушных полетов.
“Трагедия произошла 22 мая, около 20.45 часов, возле с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров — двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района”, — сообщили в полиции.
В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также и 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.