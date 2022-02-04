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Падіння акцій Meta зменшило особисті статки Цукерберга на 31 мільярд доларів

Падіння акцій Meta зменшило особисті статки Цукерберга на 31 мільярд доларів

Київ • УНН

 • 20378 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Історичний обвал акцій Meta на цьому тижні зменшив особисті статки Марка Цукерберга на 31 мільярд доларів, опустивши його на три позиції в списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Про це в п'ятницю повідомив CNN Business, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, зараз Цукерберг займає 10-те місце в індексі мільярдерів Bloomberg, поступаючись співзасновнику Oracle (ORCL) Ларрі Еллісону і всього на кілька сотень мільйонів доларів вище індійського підприємця Мукеша Амбані, що працює в сфері енергетики і технологій. Генеральний директор Tesla (TSLA) Ілон Маск очолює список з великим відривом.

Meta Platforms, компанія, раніше відома як Facebook, в четвер пережила найгірший день на фондовому ринку після того, як повідомила про рідкісне зниження прибутку і стагнації кількості користувачів, а також дала розпливчасту оцінку перспектив компанії, відзначає CNN, у той час як вона вкладає значні кошти в доповнену і віртуальна реальність.
Як повідомляється, акції компанії подешевшали більш ніж на 26%, втративши ринкову вартість майже на 240 мільярдів доларів.

37-річний Цукерберг володіє понад 398 мільйонами акцій Meta, або 14,2% компанії, згідно із заявою комісії з цінних паперів США від лютого 2021 року.

Після падіння, статки генерального директора і співзасновника тепер становлять 89,6 мільярда доларів, що всього на 400 мільйонів доларів більше, ніж у Амбані, який контролює Reliance Industries і є найбагатшою людиною в Азії, згідно з рейтингом Bloomberg.

Крім катастрофічного звіту про доходи, Meta вперше показала, скільки грошей вона витрачає на перехід до метавсесвіту. Компанія також повідомила про невелике, але помітне зниження кількості щоденних активних користувачів Facebook в США і Канаді в порівнянні з попереднім кварталом.

Що було раніше

Як писав УНН, Австралійський мільярдер Ендрю Форрест подав до суду проти Facebook, стверджуючи, що компанія не змогла запобігти шахрайській рекламі, яка використовувала його зображення.

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