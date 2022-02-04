Австралийский миллиардер подал иск против Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Австралийский миллиардер Эндрю Форрест подал в суд против Facebook. Об этом информирует УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Миллиардер подал в суд на Facebook, утверждая, что компания не смогла предотвратить мошеннической рекламе, которая использовала его изображения.
Эндрю Форрест утверждает, что социальная сеть нарушила австралийские законы о борьбе с отмыванием денег через распространение даного контента.
По его словам, это первый раз, когда Facebook сталкивается с уголовным делом во всем мире.
Владелец Facebook не прокомментировала дело Форреста, но сказала, что она "стремится не допустить этих людей (мошенников. Рег) на эту платформу".
Что этому предшествовало
Эндрю Форрест сказал, что он также написал открытое письмо руководителю Facebook Марку Цукербергу в ноябре 2019 года, призывая его принять более действий. Тогда впервые он заметил свое фото в преступной рекламе, которая обещает быстро разбогатеть.