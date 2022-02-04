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Австралійський мільярдер подав позов проти Facebook

Австралійський мільярдер подав позов проти Facebook

Київ • УНН

 • 20451 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Австралійський мільярдер Ендрю Форрест подав до суду проти Facebook. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Мільярдер подав до суду на Facebook, стверджуючи, що компанія не змогла запобігти шахрайській рекламі, яка використовувала його зображення.

Ендрю Форрест стверджує, що соціальна мережа порушила австралійські закони про боротьбу з відмиванням грошей через поширення даного контенту.

За його словами, це перший раз, коли Facebook стикається з кримінальною справою в усьому світі.

Власник Facebook не прокоментувала справу доктора Форреста, але сказала, що вона «прагне не допустити цих людей (шахраїв. рег) на їх платформу».

Що цьому передувало

Доктор Форрест сказав, що він також написав відкритий лист керівнику Facebook Марку Цукербергу в листопаді 2019 року, закликаючи його вжити більше дій. Тоді вперше він помітив своє фото у злочинній рекламі, яка обіцяє швидко розбагатіти.

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