Падение акций Meta уменьшило личное состояние Цукерберга на 31 миллиард долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Исторический обвал акций Meta на этой неделе уменьшил личное состояние Марка Цукерберга на 31 миллиард долларов, опустив его на три позиции в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Об этом в пятницу сообщил CNN Business, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, сейчас Цукерберг занимает 10-е место в индексе миллиардеров Bloomberg, уступая соучредителю Oracle (ORCL) Ларри Эллисону и всего на несколько сотен миллионов долларов выше индийского предпринимателя Мукеша Амбани, работающего в сфере энергетики и технологий. Генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск возглавляет список с большим отрывом.
Meta Platforms, компания, ранее известная как Facebook, в четверг пережила худший день на фондовом рынке после того, как сообщила о редком снижении прибыли и стагнации числа пользователей, а также дала расплывчатую оценку перспектив компании, отмечает CNN, в то время как она вкладывает значительные средства в дополненную и виртуальная реальность.
Как сообщается, акции компании подешевели более чем на 26%, потеряв рыночную стоимость почти на 240 миллиардов долларов.
37-летний Цукерберг владеет более 398 миллионами акций Meta, или 14,2% компании, согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам США от февраля 2021 года.
После падения, состояние генерального директора и соучредителя теперь составляет 89,6 миллиарда долларов, что всего на 400 миллионов долларов больше, чем у Амбани, который контролирует Reliance Industries и является самым богатым человеком в Азии, согласно рейтингу Bloomberg.
Помимо катастрофического отчета о доходах, Meta впервые показала, сколько денег она тратит на переход к метавселенной. Компания также сообщила о небольшом, но заметном снижении количества ежедневных активных пользователей Facebook в США и Канаде по сравнению с предыдущим кварталом.
Что было ранее
Как писал УНН, австралийский миллиардер Эндрю Форрест подал в суд против Facebook, утверждая, что компания не смогла предотвратить мошенническую рекламу, которая использовала его изображения.