Падение акций Meta уменьшило личное состояние Цукерберга на 31 миллиард долларов

ukru
15 марта, 19:03 • 104562 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138528 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120547 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114268 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103190 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100607 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89492 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121835 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126386 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127167 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 42463 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 45312 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 60799 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 27572 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 28521 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 121832 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 121941 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 259746 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 289170 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 225561 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 104369 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 126385 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110920 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128226 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130290 просмотра
Актуальное
Падение акций Meta уменьшило личное состояние Цукерберга на 31 миллиард долларов

Падение акций Meta уменьшило личное состояние Цукерберга на 31 миллиард долларов

Киев • УНН

 • 20376 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Исторический обвал акций Meta на этой неделе уменьшил личное состояние Марка Цукерберга на 31 миллиард долларов, опустив его на три позиции в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Об этом в пятницу сообщил CNN Business, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, сейчас Цукерберг занимает 10-е место в индексе миллиардеров Bloomberg, уступая соучредителю Oracle (ORCL) Ларри Эллисону и всего на несколько сотен миллионов долларов выше индийского предпринимателя Мукеша Амбани, работающего в сфере энергетики и технологий. Генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск возглавляет список с большим отрывом.

Meta Platforms, компания, ранее известная как Facebook, в четверг пережила худший день на фондовом рынке после того, как сообщила о редком снижении прибыли и стагнации числа пользователей, а также дала расплывчатую оценку перспектив компании, отмечает CNN, в то время как она вкладывает значительные средства в дополненную и виртуальная реальность.
Как сообщается, акции компании подешевели более чем на 26%, потеряв рыночную стоимость почти на 240 миллиардов долларов.

37-летний Цукерберг владеет более 398 миллионами акций Meta, или 14,2% компании, согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам США от февраля 2021 года.

После падения, состояние генерального директора и соучредителя теперь составляет 89,6 миллиарда долларов, что всего на 400 миллионов долларов больше, чем у Амбани, который контролирует Reliance Industries и является самым богатым человеком в Азии, согласно рейтингу Bloomberg.

Помимо катастрофического отчета о доходах, Meta впервые показала, сколько денег она тратит на переход к метавселенной. Компания также сообщила о небольшом, но заметном снижении количества ежедневных активных пользователей Facebook в США и Канаде по сравнению с предыдущим кварталом.

Что было ранее

Как писал УНН, австралийский миллиардер Эндрю Форрест подал в суд против Facebook, утверждая, что компания не смогла предотвратить мошенническую рекламу, которая использовала его изображения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы