П.Порошенко заявив, що не мав впливу на розслідування НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що ні він ні його оточення за два роки функціонування Національного антикорупційного бюро не мали впливу на хід розслідування. Про це він заявив під час брифінгу, передає УНН.
“Призначання директора НАБУ було зроблене моїм президентським декретом, і ніхто не сумнівається в незалежності НАБУ. Ми значно збільшили кількість підозрюваних, які будуть або арештовані, або проти них проводиться розслідування. Вся програма по боротьбі з корупцією успішно справляється. За два роки ні я, ні мої представники не мали впливу на процес розслідування”, — зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Президент перебуває з офіційним візитом у Данії.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко та спікер парламенту Данії обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.
Також П.Порошенко зустрівся з Королевою Данії Маргрете ІІ.