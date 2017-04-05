П.Порошенко заявил, что не имел влияния на расследование НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ни он ни его окружение за два года функционирования Национального антикоррупционного бюро не имели влияния на ход расследования. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.
"Назначение директора НАБУ было сделано моим президентским декретом, и никто не сомневается в независимости НАБУ. Мы значительно увеличили количество подозреваемых, которые будут или арестованы, или против них проводится расследование. Вся программа по борьбе с коррупцией успешно справляется. За два года ни я, ни мои представители не имели влияния на процесс расследования", - отметил П.Порошенко.
Напомним, сегодня Президент находится с официальным визитом в Дании.
Как сообщал УНН, П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.
Также П.Порошенко встретился с Королевой Дании Маргрете II.