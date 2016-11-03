П.Порошенко: запуск українського газовидобування - пріоритетний напрямок
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що зараз для України є в пріоритеті запуск власного газовидобування для того, щоб забезпечити енергетичну незалежність. Про це він повідомив під час візиту до Львова, передає кореспондент УНН.
"Незалежність має ще одну важливу складову – те, чого у нас не було 25 років, - енергетична незалежність. 25 років Україну як того песика тримали на газовому гачку. Попередні влади єдине про що говорили – як організувати схему поставок російського газу… Вперше ми будемо забезпечувати газ з Європи через реверсне постачання. І друге – ми зробимо енергетичний комплекс держави з нульовим дефіцитом, щоб шукати український газ", - наголосив Президент.
За словами Глави держави, дефіцит НАК "Нафтогаз" був становив 120 млрд грн на рік, а сьогодні –нуль.
"Сьогодні ми робимо пріоритетним напрямком запуск українського газовидобування. Причому не монополізуємо через будь-які державні преференції, а нарешті держава повернулась обличчям до чесних справжніх українських інвесторів", - сказав він.