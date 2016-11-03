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П.Порошенко: запуск украинской газодобычи - приоритетное направление

П.Порошенко: запуск украинской газодобычи - приоритетное направление

Киев • УНН

 • 8625 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас для Украины в приоритете запуск собственной газодобычи для того, чтобы обеспечить энергетическую независимость. Об этом он сообщил во время визита во Львов, передает корреспондент УНН.

"Независимость имеет еще одну важную составляющую - то, чего у нас не было 25 лет, - энергетическая независимость. 25 лет Украину как того щенка держали на газовом крючке. Предыдущие власти единственное о чем говорили - как организовать схему поставок российского газа ... Впервые мы будем обеспечивать газ из Европы через реверсном поставки. И второе - мы сделаем энергетический комплекс государства с нулевым дефицитом, чтобы искать украинский газ ", - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, дефицит НАК "Нафтогаз"   составлял 120 млрд грн в год, а сегодня -нуль.

"Сегодня мы делаем приоритетным направлением запуск украинской газодобычи. Причем не монополизируем через любые государственные преференции, а наконец государство повернулось лицом к честным настоящим украинским инвесторам", - сказал он.

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