П.Порошенко відкинув будь-які спроби перекласти відповідальність за загострення на Донбасі на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко відкинув будь-які спроби перекласти відповідальність за загострення ситуації на Донбасі на Україну. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я категорично відкидаю будь-які спроби покласти відповідальність за загострення на фронті на Україну. Чи навіть є така підступна тактика Москви розділити її між Москвою та Києвом. Ми не дозволимо цього зробити”, — заявив Президент.
П.Порошенко наголосив, що дії українських військових поза всяким сумнівом носять характер вимушеної оборони.
“Вони були лише ліками від тих агресивних припадків, які траплялися з боку російсько-терористичних угрупувань”, — сказав він.
Також Глав держави попросив не вірити в те, що нібито нашим воякам заборонено стріляти у відповідь.
“Коли є реальна потреба, коли немає альтернативи, коли немає іншого виходу всі необхідні накази вже надійшли і бездоганно виконуються. І під Авдіївкою це було доведено!”, — резюмував він.
Нагадаємо, 10 лютого протягом дня бойовики з "Градів", танків та мінометів обстрілювали позиції українських військових у районі Красногорівки.