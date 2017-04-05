П.Порошенко у Данії: безпечна Україна - безпечна Європа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Данія чудово розуміє, що безпечна Україна абсолютно означає безпечну Європу. Про це під час брифінгу заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Данія чудово розуміє, що безпечна Україна абсолютно означає безпечну Європу. Ми особисто вдячні прем’єру-міністру за особисту підтримку інтересів України в нашій боротьбі проти російської агресії. Дякуємо за підтримку політики продовження санкцій до повної імплементації мінських угод і поваги Росією території України”, — зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Президент перебуває з офіційним візитом у Данії.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко та спікер парламенту Данії обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.