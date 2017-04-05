П.Порошенко в Дании: безопасная Украина - безопасная Европа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Дания прекрасно понимает, что безопасная Украина абсолютно означает безопасную Европу. Об этом во время брифинга заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Дания прекрасно понимает, что безопасная Украины абсолютно означает безопасную Европу. Мы лично благодарны премьеру-министру за личную поддержку интересов Украины в нашей борьбе против российской агрессии. Спасибо за поддержку политики продления санкций в полной имплементации минских соглашений и уважения Россией территории Украины", - отметил П.Порошенко.
Напомним, сегодня Президент находится с официальным визитом в Дании.
Как сообщал УНН, П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.