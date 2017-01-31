П.Порошенко щодо Авдіївки: українська влада має чіткі докази злочинів російських бойовиків (доповнено)

"Президент наголосив, що в розпорядженні української влади є чіткі докази злочинів російських бойовиків", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Також, за інформацією АПУ, під час наради розглянуто три ключових питання, а саме безпекова ситуація в районі загострення бойових дій, гуманітарна ситуація та дії для забезпечення захисту цивільного населення, питання забезпечення міжнародної допомоги та притягнення до відповідальності російських бойовиків, які розгорнули бойові дії проти підрозділів Збройних Сил України та проти цивільного населення.