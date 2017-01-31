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П.Порошенко щодо Авдіївки: українська влада має чіткі докази злочинів російських бойовиків (доповнено)

Київ • УНН

 • 7682 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час наради з силовиками щодо ситуації в Авдіївці заявив, що українська влада має чіткі докази злочинів російських бойовиків, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.

"Президент наголосив, що в розпорядженні української влади є чіткі докази злочинів російських бойовиків", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Також, за інформацією АПУ, під час наради розглянуто три ключових питання, а саме безпекова ситуація в районі загострення бойових дій, гуманітарна ситуація та дії для забезпечення захисту цивільного населення, питання забезпечення міжнародної допомоги та притягнення до відповідальності російських бойовиків, які розгорнули бойові дії проти підрозділів Збройних Сил України та проти цивільного населення.

Українські Національні Новини

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