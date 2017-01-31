П.Порошенко относительно Авдеевки: украинская власть имеет четкие доказательства преступлений российских боевиков (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время совещания с силовиками о ситуации в Авдеевке заявил, что украинская власть имеет четкие доказательства преступлений российских боевиков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
"Президент подчеркнул, что в распоряжении украинской власти есть четкие доказательства преступлений российских боевиков", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также, по информации АПУ, во время совещания рассмотрены три ключевых вопроса, а именно ситуация с безопасностью в районе обострения боевых действий, гуманитарная ситуация и действия для обеспечения защиты гражданского населения, вопросы обеспечения международной помощи и привлечения к ответственности российских боевиков, которые развернули боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и против гражданского населения.