П.Порошенко относительно Авдеевки: украинская власть имеет четкие доказательства преступлений российских боевиков (дополнено)

"Президент подчеркнул, что в распоряжении украинской власти есть четкие доказательства преступлений российских боевиков", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также, по информации АПУ, во время совещания рассмотрены три ключевых вопроса, а именно ситуация с безопасностью в районе обострения боевых действий, гуманитарная ситуация и действия для обеспечения защиты гражданского населения, вопросы обеспечения международной помощи и привлечения к ответственности российских боевиков, которые развернули боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и против гражданского населения.