П.Порошенко поклав квіти до меморіалу невідомого солдата у Британії

Під час офіційних візитів до Великої Британії понад 70 глав держав покладали квіти до Могили невідомого солдата у Вестмінстерському абатстві.

Вестмінстерське абатство є головною соборною церквою Великої Британії, яка розташована в центральному районі Лондона Вестмінстері. З 1066 року всі монархи Англії коронуються у Вестмінстерському абатстві. В соборі відбулось багато подій, пов’язаних з життям англійської держави та королівської родини, зберігаються історичні та культурні пам’ятки країни, зокрема, дерев’яний коронаційний трон, виготовлений для короля Едуарда I, на якому у 1953 році коронувалась Королева Великої Британії Єлизавета ІІ.

На даний час собор є діючим релігійним та культурним закладом. На його території знаходиться близько 600 гробниць та усипальниць англійських монархів, пам’ятників видатних державних діячів, вчених, військових, музикантів, письменників. Так, у головному нефі абатства знаходяться пам’ятники Вінстону Черчиллю (1874-1965рр.), Ісаку Ньютону (1642-1727рр.), Чарльзу Дарвіну (1809-1882рр.). У 1996 році в абатстві був встановлений пам’ятник безвинним жертвам тиранії, насилля та війни.

У центрі головного нефу собору розташована Могила невідомого солдата. 11 листопада 1920 року у другу річницю закінчення Першої світової війни на цьому місці з найвищими військовими почестями було проведено захоронення останків невідомого солдата британської армії, який загинув в одній з битв 1914-1918 років.