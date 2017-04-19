П.Порошенко возложил цветы к мемориалу неизвестного солдата в Британии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28196 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92969 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147859 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113226 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114442 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111260 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103345 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106747 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103330 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151529 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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П.Порошенко возложил цветы к мемориалу неизвестного солдата в Британии

П.Порошенко возложил цветы к мемориалу неизвестного солдата в Британии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко во время официального визита в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии возложил цветы к Мемориалу неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве в память о погибших в мировых войнах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

Во время официальных визитов в Великобританию более 70 глав государств возлагали цветы к Могиле неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.

Вестминстерское аббатство является главной соборной церковью Великобритании, которая расположена в центральном районе Лондона Вестминстере. С 1066 года все монархи Англии коронуются в Вестминстерском аббатстве. В соборе состоялось много событий, связанных с жизнью английского государства и королевской семьи, хранятся исторические и культурные достопримечательности страны, в частности, деревянный коронационный трон, изготовленный для короля Эдуарда I, в котором в 1953 году короновалась Королева Великобритании Елизавета ИИ.

В настоящее время собор является действующим религиозным и культурным заведением. На его территории находится около 600 гробниц и усыпальниц английских монархов, памятникам выдающихся государственных деятелей, ученых, военных, музыкантов, писателей. Так, в главном нефе аббатства находятся памятники Уинстону Черчиллю (1874-1965рр.), Исааку Ньютону (1642-1727рр.), Чарльзу Дарвину (1809-1882рр.). В 1996 году в аббатстве был установлен памятник невинным жертвам тирании, насилия и войны.

В центре главного нефа собора расположена Могила неизвестного солдата. 11 ноября 1920 года во вторую годовщину окончания Первой мировой войны на этом месте с высокими воинскими почестями был проведен захоронения останков неизвестного солдата британской армии, который погиб в одной из битв 1914-1918 годов.

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