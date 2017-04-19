П.Порошенко возложил цветы к мемориалу неизвестного солдата в Британии

Во время официальных визитов в Великобританию более 70 глав государств возлагали цветы к Могиле неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.

Вестминстерское аббатство является главной соборной церковью Великобритании, которая расположена в центральном районе Лондона Вестминстере. С 1066 года все монархи Англии коронуются в Вестминстерском аббатстве. В соборе состоялось много событий, связанных с жизнью английского государства и королевской семьи, хранятся исторические и культурные достопримечательности страны, в частности, деревянный коронационный трон, изготовленный для короля Эдуарда I, в котором в 1953 году короновалась Королева Великобритании Елизавета ИИ.

В настоящее время собор является действующим религиозным и культурным заведением. На его территории находится около 600 гробниц и усыпальниц английских монархов, памятникам выдающихся государственных деятелей, ученых, военных, музыкантов, писателей. Так, в главном нефе аббатства находятся памятники Уинстону Черчиллю (1874-1965рр.), Исааку Ньютону (1642-1727рр.), Чарльзу Дарвину (1809-1882рр.). В 1996 году в аббатстве был установлен памятник невинным жертвам тирании, насилия и войны.

В центре главного нефа собора расположена Могила неизвестного солдата. 11 ноября 1920 года во вторую годовщину окончания Первой мировой войны на этом месте с высокими воинскими почестями был проведен захоронения останков неизвестного солдата британской армии, который погиб в одной из битв 1914-1918 годов.