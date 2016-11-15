П.Порошенка запросили на допит у справі Майдану на 29 листопада - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президента України Петра Порошенка запросили до Департаменту спеціальних рослідувань Генеральної прокуратури України у справі Майдану на 29 листопада. Про це повідомив УНН начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
"Запросили на 29 листопада (для надання свідчень у справі Майдану – ред.)", - сказав він.
Як повідомляв УНН, 9 серпня у Генеральній прокуратурі України офіційно повідомили, що запросили на допит як свідків у "справі Майдану" Президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших високопосадовців.
Вже надали свої пояснення у ГПУ стосовно подій на Майдані голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.