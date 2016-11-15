П.Порошенко пригласили на допрос по делу Майдана на 29 ноября - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президента Украины Петра Порошенко пригласили в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по делу Майдана на 29 ноября. Об этом сообщил УНН начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"Пригласили на 29 ноября (для дачи показаний по делу Майдана - ред.)", - сказал он.
Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, главу Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.
Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.