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15 марта, 19:03 • 110233 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152629 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129006 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122166 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107940 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103082 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99190 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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П.Порошенко пригласили на допрос по делу Майдана на 29 ноября - ГПУ

П.Порошенко пригласили на допрос по делу Майдана на 29 ноября - ГПУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президента Украины Петра Порошенко пригласили в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по делу Майдана на 29 ноября. Об этом сообщил УНН начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Пригласили на 29 ноября (для дачи показаний по делу Майдана - ред.)", - сказал он.

Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, главу Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.

Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

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