П.Клімкін виступить на міністерському засіданні Ради Безпеки ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 6 — 10 вересня перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку для участі у заходах ООН. Про це УНН повідомили в прес-службі МЗС.
Міністр візьме участь та виступить на міністерському засіданні Ради Безпеки ООН “Підтримання міжнародного миру та безпеки: асиметричні загрози та операції з підтримання миру”, а також проведе низку зустрічей у контексті підготовки програми майбутнього головування України в РБ ООН у лютому 2017 року.
Важливим елементом програми будуть також зустрічі для консолідації міжнародної підтримки навколо проекту резолюції Генеральної Асамблеї ООН “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь (Україна)”.