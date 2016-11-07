П.Климкин выступит на министерском заседании Совета Безопасности ООН

Министр примет участие и выступит на министерском заседании Совета Безопасности ООН "Поддержание международного мира и безопасности: асимметричные угрозы и операции по поддержанию мира", а также проведет ряд встреч в контексте подготовки программы предстоящего председательства Украины в СБ ООН в феврале 2017 года.

Важным элементом программы будут также встречи для консолидации международной поддержки вокруг проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь (Украина)".