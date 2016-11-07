П.Климкин выступит на министерском заседании Совета Безопасности ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 6 - 10 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях ООН. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.
Министр примет участие и выступит на министерском заседании Совета Безопасности ООН "Поддержание международного мира и безопасности: асимметричные угрозы и операции по поддержанию мира", а также проведет ряд встреч в контексте подготовки программы предстоящего председательства Украины в СБ ООН в феврале 2017 года.
Важным элементом программы будут также встречи для консолидации международной поддержки вокруг проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь (Украина)".