П.Клімкін: рішення ЄК про преференції "Газпрому" з OPAL навряд чи солідарне щодо України

"Давайте скажемо прямим текстом: нещодавнє рішення про надання Газпрому додаткових преференцій у використанні газопроводу OPAL чи активізацію роботи з розширення потужностей “Північного потоку” в обхід України навряд чи може вважатися виявом солідарності Європи з Україною. І коли я чую у відповідь роз’яснення щодо необхідності врахування можливих судових позовів, у мене це викликає посмішку. Саркастичну. Компанія, яка здійснює монопольне управління газовими мережами в Росії, куди не мають доступу навіть інші російські компанії, не може претендувати на особливе ставлення в ЄС" - зазначив П.Клімкін.

З його слів, з точки зору безпеки постачання енергоносіїв Україна є так само необхідною Європі, як і Європа Україні. "Але ми хочемо говорити про дещо більше, ніж постачання сировини - про створення Енергетичного союзу. Що нам заважає рухатися в цьому напрямку?" - додав він.

"Ми маємо довести, що Енергетичне співтовариство - це дорога з двостороннім рухом, а не лише комплекс зобов’язань для України. Тому Меморандум про взаєморозуміння і стратегічне партнерство в енергетичній сфері, який буде підписано завтра, і в якому є все - від синхронізації енергетичних мереж до співпраці в сфері енергетичної безпеки - може багато чого змінити. Але тільки за політичної волі і України, і ЄС", - зауважив голова МЗС.

Нагадаємо, голова МЗС Польщі В.Ващиковський заявив, що Росія може відмовитися від будівництва газової магістралі "Північний потік-2" у зв'язку з рішенням Брюсселя щодо німецького газопроводу OPAL, що є сухопутним продовженням першого "Північного потоку".