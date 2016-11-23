П.Климкин: решение ЕК о преференции "Газпрома" с OPAL вряд ли солидарное в отношении Украины

"Давайте скажем прямым текстом: недавнее решение о предоставлении Газпрому дополнительных преференций в использовании газопровода OPAL или активизации работы по расширению мощностей "Северного потока" в обход Украины вряд ли может считаться проявлением солидарности Европы с Украиной. И когда я слышу в ответ разъяснение о необходимости учета возможных судебных исков, у меня это вызывает улыбку. Саркастически. Компания, которая осуществляет монопольное управление газовыми сетями в России, куда не имеют доступа даже другие российские компании, не может претендовать на особое отношение в ЕС", - отметил П.Климкин.

По его словам, с точки зрения безопасности поставок энергоносителей Украина является так же необходимой Европе, как и Европа Украине. "Но мы хотим говорить о несколько большем, чем поставках сырья - о создании Энергетического союза. Что нам мешает двигаться в этом направлении?", - добавил он.

"Мы должны доказать, что Энергетическое сообщество - это дорога с двусторонним движением, а не только комплекс обязательств для Украины. Поэтому Меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в энергетической сфере, который будет подписан завтра, и в котором есть все - от синхронизации энергетических сетей до сотрудничества в сфере энергетической безопасности - может многое изменить. Но только при политической воле и Украины, и ЕС", - отметил глава МИД.

Напомним, глава МИД Польши В.Ващиковский заявил, что Россия может отказаться от строительства газовой магистрали "Северный поток-2" в связи с решением Брюсселя относительно немецкого газопровода OPAL, который является сухопутным продолжением первого "Северного потока".