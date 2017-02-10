П.Клімкін планує зустрітися з М.Ле Пен для зміни її думки про Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що хоче зустрітися із лідером "Національного фронту", кандидатом у президенти Франції Марін Ле Пен, щоб змінити її думку про Україну. Про це він заявив в ефірі програми “Право на владу”, передає УНН.
Він зауважив, що збирається у березні відвідати Париж і у планах у нього - зустрічі з усіма кандидатами та проситиме посла України у Франції організувати йому зустріч і з М.Ле Пен.
"Я їй покажу ті матеріали, які ми підготували в рамках нашого позову по Конвенції про заборону расової дискримінації, у тому числі щодо Криму. Я покажу їй багато матеріалів", - сказав міністр.
П.Клімкін додав, що як голова МЗС він прораховує усі можливі результати виборів у Франції і тому міністерство працює зі штабами усіх кандидатів у президенти цієї країни.
Раніше лідер "Національного фронту", кандидат у президенти Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була незаконною".