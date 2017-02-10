П.Климкин планирует встретиться с М.Ле Пен для изменения ее мнения о Крыме

Он отметил, что собирается в марте посетить Париж и в планах у него - встречи со всеми кандидатами и будет просить посла Украины во Франции организовать ему встречу и с М.Ле Пен.

"Я ей покажу те материалы, которые мы подготовили в рамках нашего иска по Конвенции о запрещении расовой дискриминации, в том числе по Крыму. Я покажу ей много материалов", - сказал министр.

П.Климкин добавил, что как глава МИД он просчитывает все возможные результаты выборов во Франции и поэтому министерство работает со штабами всех кандидатов в президенты этой страны.

Ранее лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией "не была незаконной".