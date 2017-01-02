П.Клімкін обговорить з головою ОБСЄ С.Курцом стан виконання мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Діючий голова ОБСЄ, Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц здійснять робочий візит до Донецької області, де буде обговорено стан імплементації Мінських угод та ситуацію в регіоні, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
Зазначається, що 3-4 січня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Діючий голова ОБСЄ, Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц здійснять робочий візит до Донецької області.
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"Метою візиту є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ із станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою військовою агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участі австрійських гуманітарних організацій", - зазначили в МЗС.
Крім того, П.Клімкін та С.Курц обговорять зусилля Австрійського головування в ОБСЄ в 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту в та навколо України, у тому числі щодо перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей
Запланована також зустріч міністрів з керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій, членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Нагадаємо, 1 січня Австрія розпочала головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в 2017 році.