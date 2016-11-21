П.Клімкін: альтернативою мінських угод є “заморожування” конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Альтернативою мінським домовленостям може стати дестабілізація Росією України і “заморожування” конфлікту на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу “Інтер”, передає УНН.
“Ми маємо примусити Росію виконати хоча б фундаментальні кроки в контексті „Мінська“. Альтернативою є заморожування і подальша дестабілізація Росією України”, — сказав міністр.
Як повідомляв раніше УНН, РФ ігнорує вимоги мінських угод щодо відведення іноземних військ із Донбасу.