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15 марта, 19:03 • 108387 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147815 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126307 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119638 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106433 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102231 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96149 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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П.Климкин: альтернативой минских соглашений является "замораживание" конфликта на Донбассе

П.Климкин: альтернативой минских соглашений является "замораживание" конфликта на Донбассе

Киев • УНН

 • 8298 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Альтернативой минским договоренностям может стать дестабилизация Россией Украины и "замораживание" конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает УНН.

"Мы должны заставить Россию выполнить хотя бы фундаментальные шаги в контексте " Минска". Альтернативой является замораживание и последующая дестабилизация Россией Украины ", - сказал министр.

Как сообщал ранее УНН, РФ игнорирует требования минских соглашений по отводу иностранных войск из Донбасса.

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