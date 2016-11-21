П.Климкин: альтернативой минских соглашений является "замораживание" конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Альтернативой минским договоренностям может стать дестабилизация Россией Украины и "замораживание" конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер", передает УНН.
"Мы должны заставить Россию выполнить хотя бы фундаментальные шаги в контексте " Минска". Альтернативой является замораживание и последующая дестабилизация Россией Украины ", - сказал министр.
Как сообщал ранее УНН, РФ игнорирует требования минских соглашений по отводу иностранных войск из Донбасса.