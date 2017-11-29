Ожеледиця та сніг: у Києві ускладнено рух через ДТП

Київ стоїть у заторах через численні аварії, спричинені складними погодними умовами. Зазначимо, що рух ускладенено на мостах з лівого на правий берег.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, спостерігається зниження температури повітря. За таких умов на дорогах та автошляхах утворилася ожеледь. Саме тому ДСНС України закликає громадян столиці дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.

Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві з травмами через ожеледицю госпіталізували п'ятьох людей