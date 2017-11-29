У Києві з травмами через ожеледицю госпіталізували п'ятьох людей

“Станом на десяту годину ранку було зареєстровано 15 звернень, з яких 5 — важких, які було доставлено до стаціонару. Дітей серед них немає”, — повідомили в центрі.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість травмованих через ожеледицю. Про смертельні випадки не повідомлялось.

Як повідомляв УНН, громадський транспорт у Києві у середу зранку курсує без дотримання графіку через ожеледицю. Крім того, у столиці через ожеледицю утворилися затори.