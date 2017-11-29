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У Києві з травмами через ожеледицю госпіталізували п'ятьох людей

У Києві з травмами через ожеледицю госпіталізували п'ятьох людей

Київ • УНН

 • 35002 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Станом на 10 годину ранку у середу п’ятеро людей було госпіталізовано через травми, отримані в результаті ожеледиці. Про це УНН повідомили в центрі екстренної медичної допомоги м.Києва.

“Станом на десяту годину ранку було зареєстровано 15 звернень, з яких 5 — важких, які було доставлено до стаціонару. Дітей серед них немає”, — повідомили в центрі.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість травмованих через ожеледицю. Про смертельні випадки не повідомлялось.

Як повідомляв УНН, громадський транспорт у Києві у середу зранку курсує без дотримання графіку через ожеледицю. Крім того, у столиці через ожеледицю утворилися затори.

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