У Києві з травмами через ожеледицю госпіталізували п'ятьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Станом на 10 годину ранку у середу п’ятеро людей було госпіталізовано через травми, отримані в результаті ожеледиці. Про це УНН повідомили в центрі екстренної медичної допомоги м.Києва.
“Станом на десяту годину ранку було зареєстровано 15 звернень, з яких 5 — важких, які було доставлено до стаціонару. Дітей серед них немає”, — повідомили в центрі.
Нагадаємо, у Києві зросла кількість травмованих через ожеледицю. Про смертельні випадки не повідомлялось.
Як повідомляв УНН, громадський транспорт у Києві у середу зранку курсує без дотримання графіку через ожеледицю. Крім того, у столиці через ожеледицю утворилися затори.