У Києві через ожеледицю утворилися затори

Так, за даними Google Maps, ускладнений рух на проспекті Перемоги, Великій Кільцевій, Набережно-Рибальській, бульварі Дружби народів, вулиці Інститутська, вулиці Мельникова, місцями - затори.

Також ускладнений рух на Московському, Дарницькому мостах та на мосту Патона.

Крім того, ускладнено рух на під'їздах до Києва.

Нагадаємо, 29 листопада в Києві очікуються невеликий дощ та мокрий сніг.