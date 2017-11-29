У Києві через ожеледицю утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Києві зранку ожеледиця на дорогах, рух транспорту ускладнений, передає УНН.
Так, за даними Google Maps, ускладнений рух на проспекті Перемоги, Великій Кільцевій, Набережно-Рибальській, бульварі Дружби народів, вулиці Інститутська, вулиці Мельникова, місцями - затори.
Також ускладнений рух на Московському, Дарницькому мостах та на мосту Патона.
Крім того, ускладнено рух на під'їздах до Києва.
Нагадаємо, 29 листопада в Києві очікуються невеликий дощ та мокрий сніг.