В Киеве из-за гололеда образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве утром гололедица на дорогах, движение транспорта затруднено, передает УНН.
В частности, по данным Google Maps, затруднено движение на проспекте Победы, Большой Кольцевой, Набережно-Рыбальской, бульваре Дружбы народов, улице Институтская, улице Мельникова, местами - пробки.
Также затруднено движение на Московском, Дарницком мостах и на мосту Патона.
Кроме того, затруднено движение на подъездах к Киеву.
Напомним, 29 ноября в Киеве ожидаются дождь и мокрый снег.