В Киеве из-за гололеда образовались пробки

В частности, по данным Google Maps, затруднено движение на проспекте Победы, Большой Кольцевой, Набережно-Рыбальской, бульваре Дружбы народов, улице Институтская, улице Мельникова, местами - пробки.

Также затруднено движение на Московском, Дарницком мостах и ​​на мосту Патона.

Кроме того, затруднено движение на подъездах к Киеву.

Напомним, 29 ноября в Киеве ожидаются дождь и мокрый снег.