У Києві зросла кількість травмованих через ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У центрі екстренної медичної допомоги м.Києва повідомили про зростання в столиці кількості травмованих серед населення внаслідок ожеледиці, повідомляє кореспондент УНН.
"Через необережне поводження на дорогах зросла кількість травм", - повідомили у центрі.
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Як повідомили в закладі, станом на дев'ятку ранку, смертельних випадків через падіння не було.
Нагадаємо, громадський транспорт у Києві у середу зранку курсує без дотримання графіку через ожеледицю. Крім того, у столиці через ожеледицю утворилися затори.