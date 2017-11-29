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У Києві зросла кількість травмованих через ожеледицю

У Києві зросла кількість травмованих через ожеледицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У центрі екстренної медичної допомоги м.Києва повідомили про зростання в столиці кількості травмованих серед населення внаслідок ожеледиці, повідомляє кореспондент УНН.

"Через необережне поводження на дорогах зросла кількість травм", - повідомили у центрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили про ожеледицю на дорогах

Як повідомили в закладі, станом на дев'ятку ранку, смертельних випадків через падіння не було.

Нагадаємо, громадський транспорт у Києві у середу зранку курсує без дотримання графіку через ожеледицю. Крім того, у столиці через ожеледицю утворилися затори.

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