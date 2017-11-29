В Киеве увеличилось количество травмированных из-за гололеда

"Из-за неосторожного поведения на дорогах возросло количество травм", - сообщили в центре.

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Как сообщили в учреждении, по состоянию на девять утра, смертельных случаев из-за падения не было.

Напомним, общественный транспорт в Киеве в среду утром курсирует без соблюдения графика из-за гололеда. Кроме того, в столице из-за гололеда образовались заторы.