В Киеве увеличилось количество травмированных из-за гололеда
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В центре экстренной медицинской помощи г. Киева сообщили о росте в столице количества травмированных среди населения в результате гололеда, сообщает корреспондент УНН.
"Из-за неосторожного поведения на дорогах возросло количество травм", - сообщили в центре.
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Как сообщили в учреждении, по состоянию на девять утра, смертельных случаев из-за падения не было.
Напомним, общественный транспорт в Киеве в среду утром курсирует без соблюдения графика из-за гололеда. Кроме того, в столице из-за гололеда образовались заторы.