Громадський транспорт у столиці курсує без дотримання графіку через ожеледицю

За наведеними даними КП "Київпастранс", усі тролейбусні та автобусні маршрути курсують з відхиленням.

"На всіх тролейбусних та автобусних маршрутах введено оперативне положення №3 (курсування без дотримання розкладу руху), у зв'язку зі складними погодними умовами (ожеледиця)", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють відповідальні служби міста.

Нагадаємо, у Києві через ожеледицю утворилися затори.