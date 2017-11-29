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Громадський транспорт у столиці курсує без дотримання графіку через ожеледицю

Громадський транспорт у столиці курсує без дотримання графіку через ожеледицю

Київ • УНН

 • 12718 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Громадський транспорт у Києві у середу зранку курсує без дотримання графіку через ожеледицю. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення КМДА у Facebook.

За наведеними даними КП "Київпастранс", усі тролейбусні та автобусні маршрути курсують з відхиленням.

"На всіх тролейбусних та автобусних маршрутах введено оперативне положення №3 (курсування без дотримання розкладу руху), у зв'язку зі складними погодними умовами (ожеледиця)", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють відповідальні служби міста.

Нагадаємо, у Києві через ожеледицю утворилися затори.

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КиївКримінал та НППодії

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