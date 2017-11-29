Общественный транспорт в столице курсирует без соблюдения графика из-за гололеда
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Общественный транспорт в Киеве в среду утром курсирует без соблюдения графика из-за гололеда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение КГГА в Facebook.
По приведенным данным КП "Киевпасстранс", все троллейбусные и автобусные маршруты курсируют с отклонением.
"На всех троллейбусных и автобусных маршрутах введено оперативное положение №3 (курсирование без соблюдения расписания движения), в связи со сложными погодными условиями (гололедица)", - говорится в сообщении.
На месте работают ответственные службы города.
Напомним, в Киеве из-за гололеда образовались пробки.