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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 48541 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 29921 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 42193 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 53830 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109219 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Общественный транспорт в столице курсирует без соблюдения графика из-за гололеда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Общественный транспорт в Киеве в среду утром курсирует без соблюдения графика из-за гололеда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение КГГА в Facebook.

По приведенным данным КП "Киевпасстранс", все троллейбусные и автобусные маршруты курсируют с отклонением.

"На всех троллейбусных и автобусных маршрутах введено оперативное положение №3 (курсирование без соблюдения расписания движения), в связи со сложными погодными условиями (гололедица)", - говорится в сообщении.

На месте работают ответственные службы города.

Напомним, в Киеве из-за гололеда образовались пробки.

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