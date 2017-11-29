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Українців попередили про ожеледицю на дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українців попередили про ожеледицю в окремих областях країни, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

"29 листопада в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської області та Криму, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця в Києві та Київській області", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Як повідомляв УНН, ожеледиця у столиці вплинула на графік руху автобусів і тролейбусів.

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