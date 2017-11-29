Украинцев предупредили о гололедице на дорогах

"29 ноября в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской области и Крыма, местами гололед, на дорогах гололедица в Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Как сообщал УНН, гололедица в столице повлияла на график движения автобусов и троллейбусов.